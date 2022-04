Isola dei famosi, la decisione della produzione solleva polemiche: cosa è stato notato dai fan del programma

Si alzano le polemiche contro la produzione de L'Isola dei Famosi dopo il rientro in gioco di Clemente Russo: ecco che cosa è successo

All’Isola dei Famosi ha creato polemiche la prova alla quale è stato sottoposto Clemente Russo, fatto rientrare in gioco in seguito ad una prova di resistenza. Ma per quale motivo in molti stanno discutendo sulla questione prendendo di mira la produzione? Cosa sarà mai successo nella puntata del 25 aprile?

Isola dei Famosi: polemiche durante la prova di Clemente Russo. Ecco perché

Andiamo con ordine. Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, dopo il lungo soggiorno su Playa Sgamada, Clemente Russo è riuscito a rientrare in gioco dalla moglie Laura Maddaloni su Playa Palapa (non senza far scattare una serie di polemiche).

L’ex pugile ha dovuto superare una prova di sollevamento pesi e resistenza che, se non avesse portato a termine con successo, lo avrebbe condotto dritto dritto al televoto flash con la possibilità di essere eliminato definitivamente. Dopo essere rimasto con i muscoli in tensione per 90 secondi, però, Clemente è potuto tornare dagli altri naufraghi e a riabbracciare la moglie.

Fin qui nulla di particolare, se non fosse che in molti non hanno gradito la prova in sé, giudicata troppo facile e volta a far rientrare a tutti i costi in gioco il concorrente campano. C’è chi ha fatto notare che una prova del genere sarebbe potuta essere portata a termine anche da un bambino… E c’è addirittura chi bolla questo suo ennesimo rientro come un fatto totalmente scorretto.

Non è la prima volta che Clemente Russo finisce al centro delle polemiche da quando è all’Isola dei Famosi. Il fatto che lui e Floriana siano passati più volte da Playa Palapa a Playa Sgamada (e viceversa) senza essere eliminati a molti non va proprio giù… c’entreranno ragioni contrattuali che ne impediscono l’eliminazione definitiva? Oppure è soltanto un caso?

