Isola dei famosi, dopo il GF Vip arriva proprio lui con la moglie: ecco la nuova coppia in gara

C'è una coppia che potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi come un concorrente unico: ecco di chi si tratta e i rumors a riguardo.

Cominciano ad arrivare alcune indiscrezioni su una coppia che potrebbe sbarcare da protagonista nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Ma di chi si tratterà mai?

C’è una coppia che potrebbe entrare come protagonista nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi: ma di chi si tratterà mai? Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset

Isola dei Famosi: c’è una coppia che potrebbe partecipare

Andiamo con ordine. Su Canale 5 Ilary Blasi presenterà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi a partire dal prossimo 21 marzo. Sono già molte le indiscrezioni sui possibili concorrenti del programma televisivo, ma al momento ne sono spuntati due che nessuno si aspettava.

Secondo diversi siti specializzati, c’è una coppia che potrebbe partecipare a L’Isola dei Famosi come un concorrente unico: Clemente Russo e Laura Maddaloni.

Clemente Russo e Laura Maddaloni all’Isola? La verità su di loro

Lui lo conosciamo: pugile campione del mondo dei dilettanti e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra e Pechino. È stato inoltre concorrente de La Talpa e del GF Vip, ha recitato in alcuni film ed è stato anche conduttore tv e inviato de Le Iene e Mistero. Di lui in molti ricordano l’eliminazione dal GF Vip 1, un’edizione condotta proprio da Ilary Blasi: il pugile fu espulso per certe sue affermazioni sessiste e di cattivo gusto nei confronti di Simona Ventura e delle donne in generale.

Lei, Laura Maddaloni, è la sorella del judoka Marco Maddaloni, già concorrente de L’Isola dei Famosi 2019, dove si classificò secondo. Judoka a sua volta, è sposata con Clemente Russo sin dal 2008.

La coppia, dunque, dovrebbe partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Cosa ne pensate a riguardo?

Photo Credits: Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset