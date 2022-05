Isola dei famosi, Clemente Russo lo fa prima della sfida con Roger: i fan del programma lo hanno notato. È regolare?

Il gesto di Clemente Russo prima della sfida con Roger Balduino non passa inosservato: cosa ha notato il pubblico dell'Isola dei Famosi

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo visto una sfida estenuante tra Clemente Russo e Roger Balduino, tanto che è dovuto intervenire un elicottero per soccorrere il modello brasiliano. Ma che cosa è successo? E, soprattutto, perché in molti se la stanno prendendo con l’ex pugile campano?

Photo Credits: per gentile concessione dell'Ufficio Stampa Mediaset

Isola dei Famosi: Roger si infortuna durante la sfida all’orologio

Andiamo con ordine. Roger Balduino aveva richiesto una sfida all’orologio con Clemente Russo ma, dopo un attimo di confusione durante la prova, il modello si è accasciato a terra. Clemente e Alvin si sono precipitati su di lui per soccorrerlo, ma è dovuto intervenire un elicottero per portarlo in clinica per verificare le sue condizioni. All’inizio, dal dolore Roger non riusciva neppure a parlare.

Secondo quanto riportato da Alvin, le condizioni di Roger non sarebbero affatto gravi: il modello ha accusato un problema alla caviglia, che è stata immobilizzata in attesa di ulteriori accertamenti.

Isola: il gesto di Clemente Russo prima della sfida con Roger Balduino

Nel frattempo però, in molti hanno notato che prima della prova Clemente Russo abbia scavato una buca nella sabbia per ‘piantarsi’ meglio a terra e fare in modo da non muoversi di un millimetro durante la sfida. C’è chi lo accusa di avere barato, chi che questo gesto abbia avuto un peso nell’infortunio di Roger.

Non sappiamo fino a che punto possa essere colpa della buca scavata dal pugile, ma in molti stanno lamentando l’irregolarità del gesto. Voi come la pensate?

Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Mediaset