Isola dei famosi, Carmen Di Pietro ‘punita’ nella prossima puntata? Cosa potrebbe succedere 

Mamma Carmen e l'atteggiamento con suo figlio Alessandro suscita polemiche sui social: è troppo apprensiva?

Carmen Di Pietro è finita al centro delle più recenti polemiche che riguardano i naufraghi impegnati sull’Isola dei famosi.

Ancora una volta a finire sotto i riflettori è il rapporto che mamma Carmen ha con suo figlio Alessandro, nonostante il giovane cerchi di ritagliarsi i suoi spazi e di passare del tempo con gli altri isolani, Carmen Di Pietro continua ad avere un atteggiamento a tratti oppressivo su suo figlio.

Invece di allentare la presa, Carmen Di Pietro sembra stargli continuamente col fiato sul collo, e gli spettatori lo notano sopratutto durante i daytime che vengono trasmessi sulle reti Mediaset. Non c’è davvero pace per il povero Alessandro, che non riesce a staccarsi del tutto da sua madre.

Ora che poi il rapporto con Maria Laura si può definire chiuso (è stato proprio il ragazzo a prendere le distanze), Alessandro non ha una vera motivazione per allontanarsi dalla madre così apprensiva. Quale soluzione troverà il giovane per vivere serenamente la sua avventura all’Isola?

La produzione potrebbe arrivare a una “punizione” per placare le attenzioni di mamma Carmen? Alcuni utenti hanno pensato a una soluzione alternativa per allontanarla da Alessandro…

“Carmen con suo figlio è una piaga. Ma lo lascia mai vivere? Se mia mamma mi stesse così addosso sbroccherei ad una certa, oltretutto ha ormai più di 20 anni” ha scritto un utente su Twitter.

“Si potrebbe fare un appello allo spirito dell’Isola. Carmen sta esagerando, mandatela per punizione un giorno nell’altra isola” ha commentato un altro utente.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset