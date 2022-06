Isola dei famosi, Carmen Di Pietro perde punti con quel gesto in puntata? Cosa ha fatto e perchè ha sollevato polemiche 

La nomination di Carmen Di Pietro spiazza gli spettatori e alcuni naufraghi: tutta strategia?

Una nuova puntata dell’Isola dei famosi è andata in onda su Canale 5 non senza qualche polemica sui naufraghi rimasti in gioco.

Al centro delle attenzioni degli spettatori è finita Carmen Di Pietro che ha nominato Mercedesz Henger nonostante le due vadano molto d’accordo fin dal primo giorno in cui Mercedesz è sbarcata in Honduras.

In tanti si aspettavano da parte di Carmen una nomination nei confronti di Estefania Bernal e l’insolita scelta ha spiazzato diversi utenti, che sui social hanno commentato la decisione presa da Carmen. Senza contare che Mercedesz ha instaurato un legame con Edoardo: quest’ultimo ha costruito a sua volta un bel rapporto con Carmen e la nomination di Mercedesz potrebbe averlo colpito in maniera negativa.

“La scelta di Carmen non l’ho capita, è tanto amica di Edoardo e manda Mercedesz al televoto, poteva votare Estefania oppure secondo la sua motivazione Luca, che è sull’Isola da meno tempo di Mercedesz” ha scritto un utente su Twitter, perplesso davanti alla decisione di Carmen.

“Ma sicuro che Carmen è amica di Edoardo e Nicolas, non credo proprio […] Non perchè a me piaccia Mercedesz ma perché sa che può contare su Maria Laura, tra l’altro con Maria laura, Nick sarebbe uscito sicuro” ha twittato un altro utente.

“Forza Mercedesz! Un po’ assurda la scelta di Carmen, doveva scegliere Estefania… bah…” ha scritto qualcun altro.

“Edoardo al posto di lamentarsi con Carmen per aver mandato in nomination Mercedesz, dovrebbe solo comprendere che se lui è ancora lì è grazie a Guendalina. Come direbbe Danielona Arrevuà!” ha scritto un altro spettatore.

Che quella di Carmen sia solo pura strategia?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset