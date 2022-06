Isola dei famosi, Carmen di Pietro predice il futuro a Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria: cosa ha previsto

Sapevate che Carmen di Pietro sa leggere le mani? In Honduras è diventata l'oracolo dell'Isola dei famosi, scopriamo cosa ha previsto

L’Isola dei famosi sta per giungere al termine di questa edizione che sta ottenendo ottimi risultati. Tra i protagonisti, non perde occasione di essere al centro dell’attenzione Carmen Di Pietro, naufraga in coppia con suo figlio.

Insieme stanno facendo squadra e la loro complicità piace al pubblico che segue il reality. Nell’attesa di scoprire cosa succederà negli ultimi giorni, la diretta interessata ha letto le mani dei suoi compagni, visto che ha rivelato di essere capace a farlo. Così l’oracolo ha parlato ed ha spiazzato tutti.

Carmen di Pietro, cosa ha scoperto su Ilary Blasi e i due opinionisti

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, anche Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno prestato le proprie mani a Carmen di Pietro che non ha esitato a dare sentenze sul futuro dei tre.

Inizialmente è stato mandato un video della naufraga intenta a leggere quelle di alcuni suoi compagni e una volta terminato il filmato è toccato ai presenti in studio.

A Nicola Savino, la concorrente ha riferito: “Avrai qualcuno che ti manderà dei fiori, magari anche rose. Ma non so da parte di chi”.

A Vladimir Luxuria ha riferito che si sposerà molto presto con una persona che conoscerà nei prossimi mesi al cinema. Poi ancora: “Devi stare molto attenta a due persone, non so se sono maschi o femmine…ma devi stare attenta. Ti sono molto vicine”.

A Ilary Blasi ha spiegato che ha in casa dei topolini e deve stare attenta. “Non è una metafora” ha affermato Nicola Savino. “Allora devi fare la derattizzazione” ha ironizzato Luxuria. Infine ha riferito: “Diventerai nonna di un bel maschietto”.

Dopo l’oracolo di Carmen di Pietro, sono tanti i fan del programma che non hanno potuto fare a meno di commentare la scena andata in onda e qualcuno ha voluto porre l’attenzione sulla previsione dei topi.

Infatti, su Twitter si legge: “Carmen Di Pietro che legge le mani di Ilary Blasi e predice non il suo futuro ma il suo passato“. Qualcun altro ha scritto: “In che senso Carmen ha visto i topi a casa di Ilary”. Sembra che la situazione sia sfuggita di mano.

FOTO: Ufficio stampa Mediaset