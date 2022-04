Isola dei famosi cachet, i naufraghi che sarebbero più pagati: non si tratta di quelli che pensate 

Chi sono gli isolani che in questa edizione percepirebbero il cachet più alto?

L’Isola dei famosi 2022 è entrata nel vivo del gioco e come da prassi il web comincia a interrogarsi sui vip protagonisti e anche sui contratti che lega ognuno di loro al reality.

Inevitabilmente quindi si parla anche di cachet e compensi, che come è ragionevole che sia non sono uguali per tutti. Nel caso di reality con personaggi famosi infatti, le trattative per ognuno, oltre a essere riservate, sono anche personalizzate. Le clausole dei contratti tengono conto di numerosi aspetti, così i più pagati potrebbero non essere per forza i più famosi del momento.

In tanti ad esempio pensano che quelli che sono riusciti ad assicurarsi un cachet più alto siano Jeremias Rodriguez e papà Gustavo, altri invece indicano il nome di Nicolas Vaporidis, ma secondo le indiscrezioni potrebbero essere alti i vip con il compenso più alto per questa Isola dei famosi.

Isola dei famosi e cachet, quanto guadagnano i vip?

Partiamo da un dato base che dovrebbe interessare tutti i naufraghi: secondo alcune indiscrezioni riportate dal portale Mow e non solo, gli isolani percepirebbero un compenso che oscilla tra i 5mila e i 10mila euro per ogni settimana di permanenza nel gioco.

Tra i concorrenti a percepire la fascia più alta di cachet ci sarebbero Ilona Staller, Lory del Santo e Marco Melandri. Tra loro tre, Lory Del santo in passato, oltre ad aver già partecipato all’Isola, ha vinto il montepremi finale, che nell’ormai lontano 2005 ammontava a ben 200mila euro.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset