Isola dei famosi, il brutto momento vissuto da Guendalina Tavassi dopo la puntata: cosa è successo 

Guendalina Tavassi ha raccontato il grande spavento preso in stazione a Milano ma fortunatamente l'emergenza è rientrata

Guendalina Tavassi ha reso partecipi i suoi follower su Instagram di un brutto momento vissuto subito dopo la puntata dell’Isola dei famosi, andata in onda su Canale 5.

Guendalina, dopo aver partecipato all’Isola ed essersi ritirata per pensare alla sua famiglia, presenzia in studio proprio in qualità di ex naufraga. Dopo la puntata però, l’influencer ha spiegato di aver subito il furto del portafoglio in stazione a Milano.

“Dentro avevo tutto, soldi, carte, addirittura l’anello e il rosario di mia nonna, un punto luce, tutto”. Guendalina ha fatto capire che secondo lei avrebbe subito il furto da parte di una banda di malintenzionati ma che fortunatamente ha bloccato tutte le carte: “I soldi tutti in medicine li spenderete” ha spiegato.

“Mi è dispiaciuto per il rosario ma nonnina è sempre con me e nessuno mi potrà rubare questo. Detto ciò, state attenti a Milano: con me hanno fatto così: avevo la borsa aperta a braccetto, ho sentito urlare e mi sono girata e questo continuava a urlare […] la sua compare è passata e niente…” ha aggiunto Guendalina.

Alla fine del suo viaggio però è arrivata la comunicazione inaspettata: “Ragazzi, non ci posso credere! il portafoglio era nella valigia! Volevo scusarmi con la ragazza col dente d’oro e quel signore che urlava” ha aggiunto Guendalina, a sorpresa e visibilmente imbarazzata per le scenate fatte poche ore prima.

