Isola dei famosi, bestemmia in diretta? Cosa è stato detto con il microfono aperto: scatterà squalifica?

Silvano Michetti dei Cugini di Campagna ha pronunciato una bestemmia a L'Isola dei Famosi? Ecco cosa potrebbe succedere adesso.

All‘Isola dei Famosi c’è chi comincia col botto l’avventura in Honduras, con una bestemmia in diretta televisiva della quale si sono accorti tutti i telespettatori. Ma cosa sarà mai successo durante l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi?

Silvano Michetti dei Cugini di Campagna entra all’Isola dei Famosi e si lascia subito sfuggire una bestemmia in diretta? Cosa gli succederà adesso? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Silvano Michetti dei Cugini di Campagna bestemmia in diretta a L’Isola dei Famosi?

Andiamo con ordine. Dopo due settimane dall’inizio de L’Isola dei Famosi, finalmente abbiamo visto l’ingresso in gioco di Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna. I due musicisti, entrati nel corso dell’ultima puntata, hanno infatti fatto una quarantena lunga, durata praticamente un mese.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che il batterista si è reso protagonista di un gesto del tutto sopra le righe durante la diretta.

Intervistato dall’inviato de L’Isola dei Famosi in Honduras Alvin, Silvano Michetti ha risposto con un’espressione che a molti è sembrata essere una vera e propria bestemmia. Almeno così hanno pensato molti telespettatori, anche se altri ritengono invece che le parole da lui pronunciate non abbiano avuto alcuna intenzione blasfema, dato che il nome della divinità era accostato alla parola ‘santo’.

Insomma, niente che non abbiamo già visto, ma un attimo di distrazione che potrebbe costargli la squalifica. Non male, davvero: rischiare di essere eliminati per una presunta bestemmia dopo solo 5 minuti dall’ingresso nel reality show (e dopo un mese di quarantena).

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset