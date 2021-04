Isola dei famosi, Andrea Cerioli è ingrassato? Cosa dichiara Elisa Isoardi Foto

Body shaming nei confronti di Andrea Cerioli? In molti lo criticano perché il suo aspetto in tv non corrisponde a quello sui social

Andrea Cerioli continua ad essere al centro delle attenzioni e questa volta ad intervenire è Arianna Cirrincione durante la puntata di Isola Party su Mediasetplay . Cerioli è stato punzecchiato un po’ da tutti: da Ilary Blasi, dal pubblico dai suoi compagni di avventura. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Isola dei famosi su Canale 5: anticipazioni sulla prima puntata registrata Al centro della discussione c’è l’aspetto estetico dell’ex tronista: sui social appare tutto muscoli mentre sull’isola sembra essere ingrassato e avere la pancia. L’ex corteggiatrice ha risposto alle insinuazioni fatte da Akash e dalla Martani entrambi presenti nella puntata: “Al giorno d’oggi, sia per una donna sia per un uomo sono accuse e insinuazioni tristissime” e poi ha aggiunto “il body shaming c’è anche contro gli uomini“. In molti sui social sono d’accordo con lei al riguardo difendendo Andrea e ricordando ad Akash che lui è il primo a non essere sincero. Ma saranno anche cazzi suoi se è ingrassato o dobbiamo fare polemica anche su questo? Cioè io non lo so, mi sembra di stare in un'altra dimensione



(E sono arrivata a difendere Cerioli, ce ne vuole) pic.twitter.com/hMvp3tT3HS — Un'idrovora qualunque👻 (@_ansiaeparanoie) March 30, 2021 Akash che critica Andrea Cerioli perché ingrassato (cosa che lo stesso Andrea ha ripetuto un milione di volte), quando lui è da un mese che porta avanti sta cosa del colore degli occhi.

Inizia a diventare sincero… poi ne riparliamo #isoladeifamosi — amicidellalady (@meandio) April 13, 2021 Poi ha parlato anche delle illazioni che vorrebbero l’ex tronista invaghito di Elisa Isoardi. “Non sono gelosa di Andrea, mi fido di lui. Miryea mi sta simpatica ma quella frase… Ha detto che Andrea aveva un certo interesse per Elisa Isoardi. Quindi ho avuto un attimo di palpitazione: è una diceria, magari è stata una sua interpretazione, la rispetto, ma insomma…”. Crediti foto@Kikapress