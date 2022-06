Isola dei famosi, Alvin svela quel particolare su Nicolas Vaporidis: il racconto inedito sul naufrago

Alvin racconta alcuni dettagli sull'esperienza inedita di Nicolas Vaporidis all'Isola dei Famosi: ecco cosa ha rivelato su di lui

Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, l’inviato dell’Isola dei Famosi Alvin si è lasciato andare a molti aneddoti sul reality show, sulla vita in Honduras e sui naufraghi, a partire da Nicolas Vaporidis. E proprio sull’attore che l’inviato si è soffermato. Ma cosa avrà mai rivelato su di lui?

Alvin fa riferimento al cambiamento messo in atto da Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: l’attore è stato ‘travolto’ dalla realtà dell’esperienza sulle spiagge del reality show. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Alvin su Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: il racconto

Andiamo con ordine. Ospite di Casa Chi, Alvin ha fatto riferimento al suo ruolo da inviato dell’Isola dei Famosi: “Se devo parlare di un naufrago in modo particolare, ti posso dire di Nicolas Vaporidis. Prima di entrare, con ogni naufrago, a cena al ristorante faccio un saluto, magari dico due parole rispetto a quello che loro si aspettano. Quello che dico è semplicemente la stessa cosa per tutti. Tutti i naufraghi che son passati si sono portati l’esperienza dentro e a tutti è mancata l’Isola, fatta bene o male poco importa, è un’esperienza che ti ribalta come un calzino“.

E poi ha continuato il racconto: “Ho parlato con Nicolas in questi termini. Lui mi ha detto: ‘staremo a vedere’. Io gli ho detto: ‘puoi scegliere tu di fidarti o meno’. E alla fine ho avuto il riscontro da lui. Dietro le quinte mi ha confermato che è un’esperienza pazzesca. E si sta vedendo in tutto quello che sta facendo Nicolas“.

E, sulla questione, Valerio Palmieri ha voluto fare una piccola aggiunta, confermando quanto ha detto Alvin: “Nicolas Vaporidis è entrato che sembrava un fighettino, dopo 79 giorni sta per cantare ‘Osteria numero 20’ con Edoardo“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset