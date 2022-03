Isola dei famosi, Alvin mostra la casa in cui vive in Honduras: ‘la dura vita dell’inviato’

Alvin stupisce tutti postando una foto dell’appartamento dove vive in Honduras come inviato de L’Isola dei Famosi. Ecco il perché.

Dove vive l’inviato de L’Isola dei Famosi durante il soggiorno ai Caraibi? A rispondere a questa domanda è stato lo stesso Alvin con un post su Instagram nel quale ha mostrato la casa dove abita in Honduras, stupendo gran parte dei suoi fan.

Sta facendo scalpore un post Instagram di Alvin, inviato dell'Isola dei Famosi in Honduras: nella foto lo si vede intento a lavare i piatti nella casa dove sta alloggiando nel paese caraibico. Un'immagine che ha fatto scatenare i fan e i telespettatori del reality show di casa Mediaset.

Isola dei Famosi: Alvin mostra la sua casa da inviato in Honduras

Andiamo con ordine. Alvin, inviato de L’Isola dei Famosi, ha postato su Instagram una foto della casa dove sta alloggiando in Honduras a Cayos Cochinos durante il reality show. Si è ritratto mentre lava i piatti, in un appartamento dall’aspetto spartano e molto semplice.

“La ‘bella vita’ ai Caraibi – ha scritto nella caption del post dove ha taggato Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria – per il servizio a domicilio sottoporre curriculum”. “Dura la vita dell’inviato“, gli ha fatto subito eco nei commenti il comico Gianluca Impastato.

Ad ogni modo, in molti stanno facendo notare che la cucina dell’appartamento di Alvin non è proprio come ce la si aspetta. Disordine a parte, si tratta di un appartamentino davvero minimal, tant’è che molti fan e telespettatori intervenuti nei commenti si complimentano per il fatto che non viva in albergo, servito e riverito.

Qualcuno, in realtà, ha anche commentato con un “ti trattano male” ma Alvin non sembra farci caso. Altri invece fanno notare anche un sovraccarico di prese multiple inserite nel socket a muro… A questi ultimi, però, forse l’inviato dell’Isola farebbe bene a dare ascolto!

