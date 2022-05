Isola dei famosi, uno dei possibili vincitori potrebbe abbandonare già da domani: cosa sta succedendo

Alessandro Iannoni lascia l'Isola dei Famosi? Il figlio di Carmen Di Pietro, papabile vincitore, sembra pronto ad abbandonare il reality show

Il prolungamento dell’Isola dei Famosi fino alla fine di giugno potrebbe fare qualche vittima tra i naufraghi, tant’è che c’è un possibile vincitore che sembra essere pronto ad abbandonare il reality show di casa Mediaset. Si tratterebbe del figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, sul quale sono venute fuori alcune indiscrezioni: lascia davvero l’Isola o sono soltanto rumors?

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, non andrà in onda di Giovedì: la decisione di Mediaset. Quando è stata spostata la puntata

Alessandro Iannoni lascia l’Isola dei Famosi? Il figlio di Carmen di Pietro potrebbe abbandonare presto il reality show di casa Mediaset. Il motivo spunta da alcuni rumors sul web. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Alessandro Iannoni lascia l’Isola dei Famosi?

Andiamo con ordine. Alessandro Iannoni è considerato uno dei possibili vincitori de L’Isola dei Famosi. Il figlio di Carmen Di Pietro è tra i preferiti del pubblico ma anche degli altri naufraghi… in particolare di Marialaura De Vitis.

La vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show si è infatti dichiarata al ragazzo, venendo da lui respinta. Tuttavia, la questione Marialaura ha finito per incrementare il già apprensivo atteggiamento di mamma Carmen Di Pietro, che non vorrebbe che il figlio si fidanzi, trascurando lo studio.

Una serie di questioni che potrebbero far sì che la notizia su Alessandro Iannoni che lascia l’Isola dei Famosi abbia il suo fondo di verità, tanto è vero che nelle sue Instagram Stories Deianira Marzano ha rivelato qualcosa sulla prossima puntata. Stasera, 23 maggio, scadono infatti i termini per accettare il prolungamento del reality show.

A quanto pare, Alessandro sarebbe incline a non firmare, tanto che pare che per convincerlo sia partito per l’Honduras anche un suo amico… Cosa deciderà il figlio di Carmen?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset