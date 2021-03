L’Isola dei Famosi è partita da poco e già scoppia l’Akash gate: il bel modello ha mentito sul suo nome? Il commento di Tommaso Zorzi fa impazzire il web

Il modello dagli occhi di ghiaccio Akash ha già fatto parlare di sé prima che sbarcasse in Honduras e prendesse parte a L’Isola dei Famosi e continua ad attirare l’attenzione di naufraghi e spettatori per un mistero che lo riguarda.

Qual è il vero nome di Akash Kumar?

Il naufrago, che in Italia si è fatto conoscere al grande pubblico per aver partecipato nel 2018 a Ballando con le stelle, in passato si è reso protagonista di molteplici apparizioni e interviste sul piccolo schermo: in tutte queste occasioni ha sempre sfoggiato un nome diverso.

Ah amo aggiornamento. Lo sai che Akash non si chiama Akash e che i suoi occhi azzurri non sono azzurri in realtà? — R̴e̴m̴e̴d̴i̴o̴s̴🐍 (@ohangiedon) March 17, 2021

Nel 2014, come riporta Fanpage.it, è entrato nel cast di Temptation Island come tentatore facendosi chiamare Andrea P., prima ancora a Ciao Darwin è apparso il nome Pablo Andrea Romeo: questo stesso nome è stato utilizzato per essere taggato in alcuni vecchi scatti su Instagram.

Leggi anche: >> Isola dei Famosi, Akash Kumar ha cambiato colore agli occhi? Cosa si sa sul modello

A Tommaso Zorzi non sfugge nulla e infatti come è scoppiato il cosiddetto Akash gate, è immediatamente intervenuto con la sua caratteristica ironia: “E Rosalinda muta”, ha infatti sarcasticamente commentato l’accaduto ricordando che anche Adua Del Vesco al GF VIP ha avuto crisi d’identità nel corso del reality decidendo di tornare al suo vero nome.

TOMMASO SA, E IO STO GIÀ URLANDO⚰️



comunque “e rosalinda muta” mi ha fatta volare AHAHAH #tzvip pic.twitter.com/VWWNeX4KPE — 𝒔𝒂𝒓𝒂🥑| fan di pippo🐀 (@bbianconeraa) March 17, 2021

Immaginiamo che nella puntata di stasera 18 marzo Akash dovrà chiarire la propria posizione e Zorzi provocherà il naufrago come solo lui sa fare!

Pensando ad Akash che lunedì continuava a chiamare Tommaso pazzeska Milano e a Tommaso che domani lo chiamerà Pablo#tzvip — 𝖛𝖎𝖗𝖌𝖔 (@v4l3ria00) March 17, 2021

Foto: Kikapress/Mediaset