Daniela Martani sbotta polemica su Twitter durante l’’Isola dei Famosi, e in particolare dopo l’eliminazione di Drusilla Gucci

Daniela Martani sbotta polemica su Twitter durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, e in particolare dopo l’eliminazione di Drusilla Gucci. Ma cosa avrà mai avuto da ridire l’ex naufraga? Cosa avrà fatto scattare la sua ira?

Dopo l’eliminazione di Drusilla Gucci, Daniela Martani è sbottata su Twitter per come è stata gestita la questione in puntata. Ma il motivo è diverso da quello che si può pensare a primo acchito. Foto: Kikapress

Daniela Martani sbotta dopo l’eliminazione di Drusilla Gucci

Andiamo con ordine. Dopo la definitiva eliminazione di Drusilla Gucci, Daniela Martani ha scritto un tweet sulle continue richieste di Ilary Blasi, opinionisti e ospiti in studio alla naufraga appena depennata dalla lista di concorrenti dell’Isola di continuare la propria permanenza in Honduras, su Playa Esperanza..

“A me tutte ste moine per restare non me le hanno fatte”, ha twittato la Martani, raccogliendo subito numerosi like.

A me tutte ste moine per restare non me le hanno fatte.#isola#isoladeifamosi2021 #isoladeifamosi — daniela martani (@danielamartani) April 12, 2021

La Martani specifica: “Non mi riferisco a Ilary Blasi”

Qualcuno ha provato ad argomentare, scrivendo: “Semplicemente perché sin da subito hai detto di non voler rimanere”. Ma Daniela Martani ha subito fatto ancora riferimento alla Gucci: “Drusilla era dal primo giorno che lo diceva”.

Un’altra persona, invece, le ha dato ragione, scrivendo: “pareva che te stavano a caccià”.

Ma un altro follower ha argomentato: “Non sono d’accordo. Ilary ti ha chiesto più volte di pensarci e ti ha fatto parlare con la tua migliore amica. Inoltre Ilary continuava a dirti che su Playa Esperanza eravate soltanto in tre come a dire che avevate più spazio per dormire e che dovevate dividere il cibo solo in tre”.

È stato a quel punto che la Martani ha risposto: “Non mi riferisco a Ilary”. E a chi si riferiva allora? Era forse una frecciatina per Tommaso Zorzi o Iva Zanicchi? O magari per Elettra Lamborghini?

Drusilla era dal primo giorno che lo diceva — daniela martani (@danielamartani) April 12, 2021

pareva che te stavano a caccià — giorgia (@damncatra) April 12, 2021

Non sono d'accordo.Ilary ti ha chiesto più volte di pensarci e ti ha fatto parlare con la tua migliore amica.Inoltre Ilary continuava a dirti che su Playa Esperanza eravate soltanto in tre come a dire che avevate più spazio per dormire e che dovevate dividere il cibo solo in tre. — andre-maie (@MaieAndre) April 12, 2021

Foto: Kikapress