Isola, critiche social per la prova del girarrosto: è troppo pericoloso?

La prova del girarrosto non piace al pubblico che la trova sempre più pericolosa: il regolamento dell'isola andrebbe forse rivisto?

L’ultima puntata dell’Isola dei famosi andata in onda questo lunedì appena passato, ha fatto scoppiare la polemica attorno al regolamento del reality ma soprattutto attorno a una delle tante prove sostenute dai naufraghi: il temutissimo girarrosto.

Nella prova, due concorrenti sono aggrappati a un palo che continua a farli girare su se stessi, fino a che uno dei due non molla la presa e cade in acqua.

La prova, soprattutto quando i naufraghi si trovano a testa in giù, appare sempre più pericolosa, tanto che spesso alcuni naufraghi non partecipano per non aggravare eventuali problemi fisici già presenti.

Prova del girarrosto troppo pericolosa?

Sono stati proprio i telespettatori da casa a far notare – attraverso i loro commenti sui social – quanto forse questa prova sia da rivedere totalmente e magari da eliminare del tutto.

“Il girarrosto è una prova da eliminare, prima o poi qualcuno si farà male sul serio” ha scritto un utente, “Ma se il girarrosto non lo può fare nessuno eliminatelo” Spirito dell’Isola, Ilary, produzione! Così il gioco non funziona” ha commentato un altro spettatore.

“Il girarrosto è la prova più inutile e pericolosa, per me sarebbe da abolire” ha scritto un altro utente, “Il girarrosto per me prova infernale, che mi mette troppa ansia, perché penso sempre che da un momento all’altro si possano rompere il collo” ha scritto un altro utente allarmato.

“non so quanto abbia senso continuare a fare il girarrosto, è chiaramente una prova pericolosa” ha infine scritto un altro spettatore.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset