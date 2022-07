Isola, ‘il concorrente più scorretto’: Nicolas Vaporidis si toglie qualche sassolino dalla scarpa 

Nicolas Vaporidis si toglie qualche assolino dalla scarpa in merito ai suoi compagni di avventura in Honduras

Dopo i famosi 99 giorni trascorsi in Honduras, Nicolas Vaporidis è tornato a casa dall’Isola dei famosi con la coppa del vincitore assoluto.

L’attore è stato intervistato da FanPage e ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando di quello che secondo lui è stato il concorrente più scorretto di tutta l’edizione del reality, e non solo.

Il primato, secondo Nicolas, spetta a Jeremias Rodriguez, che aveva partecipato in coppia con suo padre Gustavo, prima di ritirarsi spontaneamente dal gioco.

Ma Vaporidis ha avuto da ridire anche sul comportamento mantenuto durante tutta la permanenza in Honduras da Lory Del Santo, dichiarando: “Lei certamente non ha interpretato il ruolo migliore che potesse scegliere. Le riconosco il merito di aver interpretato un personaggio dall’inizio alla fine, ma mi auguro che lei non sia così nella vita vera”.

Nicolas ha spiegato ulteriormente il suo punto di vista su Lory: “Era una continua provocazione, si contraddiceva su tutto. Pensavo che umanamente avesse un altro tipo di spessore. Avrebbe potuto essere una donna molto intelligente, invece ha continuato a mentire sapendo di mentire, ed è tutto quello che anche nella vita vera io evito”.

