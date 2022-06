Isola, ‘è una parac…’: Carmen Di Pietro non usa mezzi termini per commentare la risposta di Maria Laura 

A pochi giorni dalla finale, Carmen Di Pietro non le manda a dire sull'atteggiamento di Marialaura

All’Isola dei famosi i naufraghi si stanno preparando per la finale di lunedì prossimo. Intanto non mancano ancora gli ultimi confronti tra i superstiti di questa edizione.

LEGGI ANCHE: — Isola, Carmen Di Pietro e il ‘trucco’ per pagare le bollette: c’entra Alessandro

Durante un momento di relax, Luca Daffrè, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro si sono confrontati sulle ultime vicende e Luca ha fatto capire di essersi “legata al dito” la dichiarazione di Marialaura che davanti a una scelta, lo avrebbe scartato pur di vincere la finale.

Carmen non ci ha pensato due volte e ha spiegato a Luca che secondo lei “Marialaura è una para***a peggio di me”. “Non siamo innamorati, siamo in un gioco, sarebbe stato ipocrita dire il contrario”, ha cercato di spiegare Marialaura.

“La scelta fatta da Marialaura in puntata non sembra mettere d’accordo il gruppo che ritorna sull’argomento. La naufraga però difende convinta la sua posizione: ‘Sarebbe stato ipocrita dire il contrario'” ha twittato l’account ufficiale del programma, per spiegare l’accaduto.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset