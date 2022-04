Isola, Carmen Di Pietro non trattiene le lacrime: a confortarla arriva Guendalina Tavassi

Carmen Di Pietro soffre la fame all'Isola dei famosi e Guendalina prova a consolarla

Carmen Di Pietro è una dei partecipanti più discussi e controversi dell’Isola dei Famosi 2022: sta partecipando in coppia con suo figlio Alessandro, non senza difficoltà.

LEGGI ANCHE : — Isola, Antonio Zequila entra in studio dopo l’eliminazione: gli utenti notano qualcosa di strano

Fino ad ora, nonostante le incomprensioni con gli altri naufraghi, Carmen ed Edoardo sono sempre riusciti a superare le nomination che li hanno mandati già tre volte al televoto.

Ma le difficoltà sull’Isola non sono solo nei rapporti con gli altri concorrenti: lo scoglio più difficile da superare, soprattutto per Carmen Di Pietro, sembra essere sempre la fame e le poche e piccole razioni di cibo che i concorrenti consumano giorno dopo giorno.

La reazione di Carmen Di Pietro e il gesto di Guendalina Tavassi

Per questo, quando durante le prove vengono messi in palio cibi e prelibatezze, perdere costa caro: durante una delle prove dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, i concorrenti si sono visti sfilare da sotto il naso una lasagna, che purtroppo non sono riusciti a vincere.

La prova di camminare lungo una passerella con una trave di legno in mano non è stata superata e così la lasagna non è stata assegnata agli isolani. Carmen Di Pietro non è riuscita a trattenere le lacrime ma in suo soccorso è arrivata Guendalina Tavassi, che ha provato a consolare la donna, abbracciandola.

Su Twitter, la scena non è passata inosservata: “Fermo ancora alla scena in cui Carmen piange davanti alla lasagna”, “Gli occhi di Carmen che cercano la lasagna”, “Io non posso vedere Carmen che piange, datele un pezzo di lasagna!” hanno scritto alcuni utenti.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset