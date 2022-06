Isola, Carmen Di Pietro e la geografia: ecco quali sarebbero i mari che bagnano l’Italia 

Carmen Di Pietro è alle prese con la geografia e nuove esilaranti gaffe

Carmen Di Pietro, giorno dopo giorno, si sta rivelando uno dei concorrenti più agguerriti e protagonisti di questa edizione dell’Isola dei famosi.

Non a caso, i suoi modi dire proverbiali e la sue gaffe in fatto di cultura, diventano virali sui social in men che non si dica. È accaduto un’altra volta, così come ha fatto notare il profilo Twitter della redazione dell’Isola dei famosi, che ha condiviso un divertente episodio: “Anche sulla geografia la nostra Carmen sembra avere le idee chiare… E voi lo conoscete il mar Mediterracoso?”.

Nella clip condivisa sui social si vede Carmen, interrogata da Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi, parlare dei mari che bagnano l’Italia: “il mar Mediterracoso, il mar di Sardegna, il mar Messina, l’Oceano Adriatico eccetera. La Sicilia è bagnata dai mari, e quindi è il mar Sicilia” ha spiegato Carmen, per poi continuare il suo discorso in cui tenta di spiegare la differenza tra isola e penisola, con scarsi risultati.

“Carmen, regina e giullare, tutto in una sola donna” ha commentato un utente, “Ma non avete capito che si è studiata il personaggio? Ascoltatela quando litiga… Fa discorsi normali senza strafalcioni, pensate che i concorrenti non se ne sono accorti che fa la cretina?” ha azzardato un altro utente, convinto che quello di Carmen sia un personaggio studiato a dovere.

“Porta avanti un personaggio e in modo evidente da anni e anni” ha commentato un altro spettatore, anch’esso convinto che quella di Carmen sia tutta strategia.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset