Isola, Carmen Di Pietro e la strana tecnica per catturare i granchi: la reazione di Edoardo 

La bizzarra tecnica di pesca di Carmen Di Pietro non convince gli altri naufraghi...

Sull’Isola dei Famosi la caccia è aperta: la fame si fa sentire, così i naufraghi escogitano nuove e fantasiose tecniche di pesca, per provare a catturare qualche succulento frutto di mare…

Carmen Di Pietro è tra i naufraghi più speranzosi riguardo la pesca e per questo ha proposto un’insolita tecnica per provare a catturare i granchi.

La tecnica di Carmen di Pietro per pescare i granchi

La produzione del reality, ha condiviso su Twitter “la tecnica proposta da Carmen” che “non convince molto Edoardo ed Alessandro. Le aspettative sulla cattura dei granchi sono alte, saranno riusciti nell’impresa?”.

Il video a corredo del tweet mostra Carmen Di Pietro convinta della sua idea di riuscire a riempire addirittura un sacco grosso e di usare un tronco grande, pesante e forato di bambù, per catturare i granchi. Edoardo e Alessandro sono stati infatti incaricati di non tornare a mani vuote ma difficilmente le aspettative potranno essere rispettate con queste premesse. Edoardo sembra averlo capito prima ancora di entrare in acqua…

Su Twitter diversi utenti hanno espresso perplessità sul “piano” di Carmen: “Il problema maggiore sarebbe convincere il granchio a entrare nel buchetto del bambù” ha fatto notare qualcuno.

