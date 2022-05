Isola, Blind che fine ha fatto? Ecco cosa gli è accaduto 

Blind è scomparso dalle scene proposte nei daytime dell'Isola dei Famosi: che fine ha fatto?

All’Isola dei Famosi sembra che qualche naufrago manchi all’appello: ad accorgersene sono stati gli spettatori più attenti, che hanno notato alcune assenze durante i montaggi che vengono proposti nei vari daytime.

A mancare dalle scene infatti sembra essere Blind, assente secondo i più attenti da ben due daytime dagli schermi. Secondo alcuni utenti, il rapper sarebbe finito in infermeria per un problema al piede, ma non si sa di più.

“Comunque sono due daytime che Blind non c’è e Clemente è inquadrato proprio pochi secondi, se si levasse pure Laura sarebbe perfetto, nonostante anche altri non mi stanno simpatici ma almeno sono più tollerabili”, ha scritto uno spettatore sui social.

“Si era fatto male ad un piede credo. Ma comunque talmente importante per gli autori da non fare passare neanche la scritta sotto dicendo che in infermeria come per gli altri” ha fatto notare un utente su Twitter.

Isola, il pubblico su Twitter si chiede dove sia Blind

“Ma Blind dov’è? Anche lui vittima dei poteri da strega di Licia?” ha scritto un utente su Twitter, “In infermeria mi dicono… Nunez sta eliminando a distanza” ha risposto un altro. “Ma la Maddaloni e Blind? Ancora in infermeria?” ha chiesto un altro utente, curioso di capire che fine abbiano fatto i naufraghi.

In tanti aspettano di capire cosa sia successo e nella puntata in diretta di questa sera Ilary e Alvin potrebbero spiegare la situazione di Blind.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset