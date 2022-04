Isola, Antonio Zequila entra in studio dopo l’eliminazione: gli utenti notano qualcosa di strano 

Antonio Zequila è stato eliminato dall'Isola: la sua reazione in studio non sfugge al mondo del web

L’Isola dei famosi 2022 è entrata nel vivo e comincia a registrare i primi eliminati dal gioco. Tra questi c’è Antonio Zequila, che aveva iniziato la sua avventura sull’isola legato a Floriana Secondi.

LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi cachet, i naufraghi che sarebbero più pagati: non si tratta di quelli che pensate

Tra i due non sono mancati i battibecchi soprattutto nella fase iniziale del programma ma poi per fortuna i due concorrenti sono stati slegati e hanno potuto cominciare a “giocare” da soli. Immediatamente Antonio Zequila si è fatto notare per le sue qualità di “seduttore”, ma queste non sono bastate per assicurarsi la permanenza nel gioco.

Antonio Zequila infatti è stato eliminato ed è dovuto rientrare in Italia, dopo le dovute precauzioni legate alla pandemia, che prevedono ancora quarantene e altri controlli di sicurezza.

La reazione di Antonio Zequila che non è passata inosservata

Durante l’ultima puntata in diretta su Canale 5, Antonio Zequila è stato finalmente accolto in studio, ma qualcosa deve averlo infastidito, e diversi utenti l’hanno notato, commentando la sua reazione su Twitter.

Forse Zequila avrebbe preferito avere un momento tutto per sé non appena entrato in studio, per raccontare la sua esperienza sull’isola? O magari vedere con calma il meglio del suo percorso, nel classico filmato che solitamente viene preparato per i concorrenti reduci dal reality? Il suo volto scuro sembra aver parlato al posto suo.

“Questa cosa che abbiano fatto entrare Zequila e subito lanciato la pubblicità senza neanche farlo parlare lui inquadrato solo di sfuggita in*****to nero”, “Perché Antonio Zequila è così nero?”, “s’è fatto più quarantene in hotel che giorni sull’Isola” hanno scritto alcuni utenti.

“Ma Zequila schiaffato nei 10 secondi tra il rientro dai 60 secondi e l’altra pubblicità, e mai più preso in considerazione?”, “Ma Zequila è entrato… pubblicità e si è seduto… fine. Il bentornato di Ilary Blasi” hanno ironizzato altri utenti su Twitter.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset