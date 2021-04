Isola dei famosi, ‘A Ilary fa davvero ridere?’: Blasi criticata dopo l’imitazione di Fariba da parte di Valentina Persia

Il pubblico dell'Isola dei Famosi si indigna per una battuta di Valentina Persia (e delle risate di Ilary Blasi) nei confronti di Fariba Tehrani

Si abbatte una marea di proteste sull’Isola dei Famosi ed Ilary Blasi per una battuta di Valentina Persia nei confronti di Fariba Tehrani, che in molti hanno considerato come di cattivo gusto e dai tratti razzisti. Ma cosa sarà mai successo nel corso dell’ultima puntata del reality?

LEGGI ANCHE — Isola, critiche per il televoto: lo strano caso di Ciufoli, Vera e Myrea: cosa chiedono i fan

Valentina Persia viene attaccata dai telespettatori dell’Isola dei Famosi per una battuta su Fariba Tehrani, alla quale ha riso anche Ilary Blasi. Foto: Kikapress

Valentina Persia e Ilary Blasi criticate per la battuta su Fariba

Andiamo con ordine. Nel corso di una discussione alla palapa, Valentina Persia ha interrotto in malo modo Fariba Tehrani, sovrastandola con un: “Te lo dico in persiano”. In quel momento, ha cominciato a pronunciare una serie di suoni volti ad imitare la lingua della concorrente iraniana, scimmiottandola e concludendo con un ben più romanesco “t’hai da ferma’”.

Una battuta, quella di Valentina Persia, che ha lasciato di stucco Fariba ma che ha divertito Ilary Blasi, che è scoppiata a ridere.

Isola dei famosi, “battuta razzista”: le proteste sul web

In realtà, però, la battuta di Valentina Persia su Fariba (e la conseguente risata di Ilary Blasi) non è passata certo inosservata, tanto che su Twitter in molti hanno subito commentato indignati.

“2021 Italia – esordisce un commento – In TV ancora si assiste a siparietti razzisti nei quali viene più volte derisa una persona per le sue difficoltà con la lingua oltre che per le sue origini. La conduttrice e il pubblico ride. L’Italia anche oggi ha perso”.

“Di cattivissimo gusto l’imitazione maleducata di Valentina Persia nei confronti di Fariba per quanto riguarda il persiano”, risponde un’altra persona. E ancora: “Ma cosa stiamo vedendo? Ma ad Ilary davvero fa ridere l’imitazione in persiano di Fariba da parte di Valentina?”

2021 Italia. In TV ancora si assiste a siparietti razzisti nei quali viene più volte derisa una persona per le sue difficoltà con la lingua oltre che per le sue origini. La conduttrice e il pubblico ride. L’Italia anche oggi ha perso.#isola #prelemipic.twitter.com/sMOlvZkHT0 — 𝓐𝓾𝓭𝓻𝓮𝔂 (@Audrey_Gol) April 15, 2021

Di cattivissimo gusto l'imitazione maleducata di Valentina Persia nei confronti di Fariba per quanto riguarda il persiano.#Isola — Lavinia (@laviniagioioso) April 15, 2021

Ma cosa stiamo vedendo? Ma ad Ilary davvero fa ridere l’imitazione in persiano di Fariba da parte di Valentina?🥶🥶#PRELEMI #isola #faribona — Fabrizio👁👄👁 (@fastpettre) April 15, 2021

Foto: Kikapress, Mediaset