Isola dei famosi, Ilary Blasi cade dalla sedia e due colleghe commentano divertite: cosa hanno detto su di lei

Ilary Blasi casca dalla sedia in diretta all'Isola dei Famosi e causa i commenti divertiti di altre due donne della tv. Ecco cosa hanno detto

Ilary Blasi, alla conduzione dell’Isola dei Famosi, sta facendo divertire davvero tutti: il pubblico si esalta per le sue performance (e le sue gaffe), compresa la caduta dalla sedia avvenuta durante l’ultima puntata del reality show. Un evento tanto inaspettato quanto divertente che ha fatto intervenire anche altre due donne della tv… Cosa avranno detto sulla moglie di Francesco Totti?

All’Isola dei Famosi, Ilary Blasi cade dalla sedia mentre parla con Estefania Bernal: l’evento divertente causa la reazione inaspettata di Francesca Fagnani e Rita Dalla Chiesa. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Isola dei Famosi: Ilary Blasi cade dalla sedia durante la puntata

Andiamo con ordine. Nella puntata dell’Isola dei Famosi del 16 maggio, mentre chiedeva a Estefania Bernal chi volesse nominare, Ilary Blasi è cascata inaspettatamente dalla sedia, finendo sul pavimento. La conduttrice si è subito rialzata, aiutata prontamente da Nicola Savino e da Vladimir Luxuria.

E, a quanto pare, non si è neppure fatta male. Anzi, mentre riprendeva il suo posto in cima allo sgabello, lo ha fatto senza mai smettere di ridere un momento, assicurando a pubblico in studio e telespettatori di stare bene.

I commenti di Francesca Fagnani e Rita Dalla Chiesa alla caduta di Ilary

La caduta di Ilary Blasi ha scatenato l’intervento social di altre due donne della tv italiana: Francesca Fagnani e Rita Dalla Chiesa.

Innanzitutto, Rita Dalla Chiesa ha retwittato la clip che mostra la caduta dalla sedia di Ilary Blasi, scrivendo un divertitissimo: “Io continuo a ridere. Amo Ilary“. Al messaggio, ha subito risposto Francesca Fagnani, che ha twittato a sua volta un “Lei è proprio una di noi“.

La colpa della caduta, però, potrebbe non essere solo di Ilary. Perché la Dalla Chiesa ha precisato subito che “Quegli sgabelli l’incubo di ogni conduttore e ogni ospite”…

