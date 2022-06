Isola dei famosi, Ilary Blasi arrabbiata nel video dei ringraziamenti? Cosa è stato notato

Ilary Blasi arrabbiata nel video di ringraziamenti dell'Isola dei Famosi: cosa si nota sulla conduttrice del reality show

Il grande successo dell’Isola dei Famosi 2022 è stato acclamato da tutti i telespettatori del reality show di casa Mediaset, ma qualcosa riguardo all’atteggiamento di Ilary Blasi non ha convinto pienamente: davvero la conduttrice televisiva era arrabbiata con qualcuno? Qual è la verità?

Ilary Blasi sembra molto arrabbiata nel video di ringraziamenti dell’Isola dei Famosi: una scelta particolare che sembra andare piuttosto contro corrente rispetto al grande successo ottenuto dall’edizione 2022 del reality show di Casa Mediaset. Con chi ce l’aveva la conduttrice? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Grande successo per l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I 25 appuntamenti serali dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi sono stati un grandissimo successo per Canale 5. In particolare, la conduzione di Ilary Blasi – affiancata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria – è riuscita a convincere i telespettatori dalla prima puntata fino alla finale.

L’edizione 2022 ha chiuso con una media di share del 18.52%. Numeri che superano di 0.22 punti percentuali quella dello scorso anno. Era dal 2018 che il programma non si attestava su uno share migliore.

Isola dei famosi: Ilary Blasi arrabbiata nel video di ringraziamento?

Qualcosa però non è andata giù ai telespettatori più affezionati. Nel video di ringraziamenti dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è parsa piuttosto arrabbiata.

Nel filmato – prima pubblicato e poi rimosso dai canali social – si vede la conduttrice gesticolare con qualcuno in maniera piuttosto furiosa.

In tanti si stanno chiedendo con chi ce l’avesse ma anche per quale motivo la produzione abbia selto proprio quel momento un po’ sopra le righe per ringraziare la presentatrice, dato che per Vladimir Luxuria, Alvin e Nicola Savino sono stati scelti momenti divertenti…

Ma poi, chi ha rimosso il video? E perché? Ilary si sarà infuriata per essere stata dipinta così?

