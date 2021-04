È ufficiale, Ignazio Moser arriverà tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi nella prossima puntata. Ecco un po' di curiosità su di lui

Nella puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 26 aprile, è stato finalmente annunciato tra i naufraghi Ignazio Moser. Dopo la quarantena obbligatoria e l’essere rimasto bloccato in Messico perché aveva perso il volo per le Honduras, l’ex gieffino arriverà come ultimo naufrago sull’isola giovedì 29 aprile. Ad annunciarlo dipanando così qualsiasi dubbio, è stata la padrona di casa dello show Ilary Blasi.

Siete certi di sapere tutto sul nuovo naufrago? Iniziamo dal principio.

Nato a Trento il 14 luglio del 1982, Ignazio è il figlio del grande campione di ciclismo Francesco Moser. Come il papà, ha avuto un’interessante carriera sportiva nel ciclismo, chiusa definitivamente nel 2014. Da quel momento inizia a lavorare per l’azienda vinicola di famiglia, e grazie al suo fisico scolpito (1 metro e 90 per 85 chili) Ignazio comincia a lavorare anche nel mondo della moda e dello spettacolo.

Il grande pubblico impara a conoscerlo grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip del 2018, dove ha trovato l’amore. La scintilla con Cecilia Rodriguez è nata proprio nella casa più spiata d’Italia e la loro relazione va avanti a gonfie vele come testimoniano i diretti interessati sui loro profili Instagram.

Riuscirà il bel Moser a conquistare naufraghi e pubblico? Non resta che attendere il suo sbarco nella prossima puntata.

Crediti foto@Kikapress