Isola dei famosi, il gesto di Alessandro per il compleanno di Carmen Di Pietro: cosa ha fatto per la sua mamma

Alessandro Iannoni ha lasciato L'Isola e, su Instagram, ha deciso di fare una speciale dedica di compleanno a sua mamma Carmen Di Pietro

Alessandro Iannoni ha lasciato l’Isola dei Famosi e (ancora in Honduras) sua mamma, Carmen Di Pietro, per tornare agli impegni universitari dopo l’avventura del reality show di casa Mediaset. Il ragazzo ha però deciso di fare una dedica alla celebre showgirl, in occasione del suo compleanno. Cosa avrà mai fatto per lei?

Alessandro Iannoni regala una bellissima dedica a Carmen Di Pietro per il suo compleanno: l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi fa un gesto nelle sue Instagram Stories che fa impazzire tutti i fan. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Alessandro Di Pietro fa una dedica alla mamma Carmen Di Pietro

Andiamo con ordine. La scelta che ha portato Alessandro Iannoni a lasciare L’Isola dei Famosi è qualcosa di completamente atipico per un reality show. Il ragazzo ha infatti rifiutato alla sicura notorietà che il programma gli avrebbe portato se fosse rimasto fino a fine giugno per tornare allo studio e agli impegni universitari.

Lasciata dunque l’Isola e rientrato in possesso del suo smartphone, ha deciso di fare una dedica alla sua mamma, rimasta in Honduras, che il 24 maggio ha compiuto 57 anni.

“24 maggio, compleanno di mamma – ha esordito Alessandro – Auguri mamma, ti sei meritata quella torta al cioccolato!”

Poi, mentre mangiava ciambelle in aeroporto con l’amico Edoardo ma anche con gli altri ex naufraghi Blind e con Guendalina Tavassi, ne ha mostrata nelle stories una glassata al cioccolato con scritto ‘I love you mom‘.

“Pure se stai all’Isola, I Love You mom, buon compleanno! Fatele gli auguri!”

Spinti da Alessandro Iannoni, quindi, anche Guendalina e Blind hanno fatto gli auguri su Instagram a Carmen Di Pietro… che al suo ritorno dall’Isola dei Famosi si troverà tutte queste meravigliose dediche di suo figlio e dei suoi ormai ex compagni di avventura!

