Isola dei famosi, Guendalina Tavassi non ha mai smesso da quando è tornata in Italia: ‘Mi sento malissimo’

Guendalina Tavassi è ormai tornata stabilmente in Italia dopo L'Isola dei Famosi ma c'è qualcosa che non riesce a smettere di fare: ecco cosa

È ormai trascorsa una settimana da quando Guendalina Tavassi è tornata in Italia dopo aver lasciato L’Isola dei Famosi in seguito al prolungamento del reality show fino alla fine di giugno. L’ex naufraga ha rivelato di avere problemi a ritornare alla vita ‘normale’ di tutti i giorni. E soprattutto nel suo rapporto con il cibo. Ma cosa le sarà mai successa al suo rientro dall’Honduras?

Guendalina Tavassi è tornata in Italia: cosa non riesce a smettere di fare

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tornata a casa dall’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha provato a recuperare pian piano il suo adattamento al mondo che conosceva prima di partire per l’Honduras.

Appena lasciato il reality e fatto il primo pasto normale, aveva rivelato di aver avuto un attacco di vomito: “Sono stata veramente malissimo però è stata un’esperienza indimenticabile, poi piano piano parleremo. Per ora ho solo mangiato e vomitato però chi se ne frega. Mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa!”

Dopo una settimana dal suo rientro le cose sono migliorate. Anzi, stando alle sue nuove Instagram Stories, Guenda non riesce a smettere di mangiare: “Oddio ragazzi, sono tornata a casa e mi viene da rivomitare. Ora mi direte: ma che mangi? Vi assicuro che è difficilissimo per una persona che da due mesi non mangia e che sognava solo robe da mangiare tornare qui e non poter assaggiare… io assaggio tutto e non me ne frega niente”.

Tante le cose delle quali si era dovuta privare: “Mi mancavano la pizza, gli hamburger, gli spaghetti al pomodoro… Poi ho l’ansia che mi levino la roba mentre mangio, tipo prova ricompensa. Quindi mi strafogo. Poi mi sento malissimo. Adesso sto cominciando un pochino a regolarizzarmi”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset