Isola dei famosi, Guendalina Tavassi e la reazione della figlia alle parole dette in diretta: le stories commoventi

La dedica meravigliosa di Guendalina Tavassi alla figlia prima di lasciare l'Isola dei Famosi e la reazione di Gaia comparsa sui social

Guendalina Tavassi ha lasciato l’Isola dei Famosi per poter tornare a casa dai suoi figli: prima però di abbandonare il reality, la naufraga ha fatto una meravigliosa dedica a sua figlia, che sui social ha mostrato anche la propria reazione. Ma cosa sarà mai successo?

Prima di lasciare l’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi fa una bellissima dedica alla figlia Gaia, che sui social mostra la sua reazione in diretta. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

La Tavassi lascia l’Isola dei Famosi: la dedica

Andiamo con ordine. Nella puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 23 maggio, prima di abbandonare il reality show Guendalina Tavassi ha raccontato la sua storia e in particolare la nascita della sua prima figlia, Gaia, avuta a soli 17 anni.

“Ho fatto sempre tutto per il suo bene – ha detto parlando della ragazza – Ero molto piccola quando ho avuto Gaia, io ho rinunciato tutto, ma non mi rimprovero nulla. Non sarò la mamma perfetta, ma ho cercato di darle tutto. Era una ribelle, poi con il tempo ha capito che può affrontare i suoi problemi con me. Lei è il mio orgoglio”.

La reazione della figlia di Guendalina Tavassi alle lacrime della madre

A Guendalina è stato poi recapitato un messaggio di Gaia, di fronte al quale non è riuscita a trattenere le lacrime: “Sei sempre stata molto più di una mamma, sei stata anche un’amica e una sorella. Sono felice che abbiamo ritrovato la serenità nel nostro rapporto. Ti amo tanto e mi manchi. Sarò sempre dalla tua parte”.

La stessa figlia di Guendalina Tavassi ha mostrato la sua reazione dei social, dove si è ripresa mentre guarda la tv e, in lacrime ha sua volta guardando le immagini della madre dice: “Io ti amo di più mammina. Sei unica mamma, ti amo”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset