Guendalina Tavassi, quanti kg ha recuperato dopo l’isola dei famosi: ‘ho perso tempo’ 

Guendalina Tavassi dopo l'Isola si concede alcuni peccati di gola: ecco quanti chili ha recuperato

Guendalina Tavassi è ormai ritornata in Italia dopo l’avventura all’Isola dei famosi, già da qualche settimana. La sua Isola si è conclusa per pensare ad alcune vicende familiari.

LEGGI ANCHE : — Edoardo Tavassi, prima notte da single in compagnia di Estefania: cosa è successo

Qui Guendalina non si è persa d’animo e ha aggiornato di volta in volta i suoi follower attraverso i social, sulla sua vita e suoi suoi impegni quotidiani. Ora è in attesa di riabbracciare suo fratello Edoardo, da poco eliminato dall’Isola per via di alcuni problemi al ginocchio, e presto di ritorno in Italia.

Guendalina Tavassi e i chili presi dopo l’Isola

In questi giorni, Gabriele Parpiglia ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram in cui lo si vede a tavola a pranzo proprio insieme a Guendalina.

Il giornalista, sorridendo, le porge una domanda: “Posso chiederti quanti chili hai perso?”. “Ho perso tempo, avevo perso quattro chili e ne ho presi 8. L’Isola fa questo” ha spiegato ridendo Guendalina.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset