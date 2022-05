Isola dei famosi, Guendalina e quel dettaglio su Mercedesz Henger: cosa notano di strano i fan del programma

Alcune parole rivolte da Guendalina Tavassi a Mercedesz Henger non sono certo passate inosservate: ecco cosa hanno notato i telespettatori

Fanno scalpore le parole che, all’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ha rivolto a Mercedesz Henger, tanto da fare insospettire e non poco i telespettatori. Ma cosa avrà mai detto la sorella di Edoardo alla figlia di Eva Henger?

Spuntano alcuni strani dettagli nelle parole di Guendalina Tavassi: la concorrente ha svelato alcuni dettagli nella sua accusa a Mercedesz Henger che non convincono i telespettatori. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi contro Mercedesz Henger… ma i fan notano un dettaglio

Andiamo con ordine. Vista la vicinanza osservata nei giorni scorsi tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi, Guendalina è intervenuta contro la modella, accusandola di aver interrotto la relazione con il suo fidanzato giusto un attimo prima di partire per l’Isola.

“Non c’è da guardarsi male – le ha detto Guendalina – c’è da dirsi la verità, tu stavi con un altro e ci hai presi per il c..o, soprattutto mio fratello e io difendo mio fratello”.

Quello che però molti fan hanno notato è che Guendalina ha rivelato di aver visto alcune foto di Mercedesz Henger con il fidanzato, uscite però proprio in questi giorni. Un dettaglio che sta insospettendo non poco i telespettatori.

Come faceva la Tavassi a sapere tutte quelle notizie?

C’è chi ad esempio si chiede se la Tavassi non abbia fatto un giro sui social durante la sua permanenza in infermeria, dato che l’argomento era stato affrontato solo la settimana scorsa nelle trasmissioni di Barbara D’Urso e Federica Panicucci. Chi le ha detto del fidanzato di Mercedesz?

Guendalina si è giustificata dicendo di sapere queste cose per essersi informata ed aver visto le foto di tutti i concorrenti prima di sbarcare in Honduras: peccato però che Mercedesz Henger non fosse tra i concorrenti ‘originali’ previsti dal reality show, tanto da essere entrata in gioco soltanto dal giorno 47 insieme alle altre ‘Conquistadoras’ Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli. La motivazione non convince molto i fan e la domanda resta: chi è che ha fornito notizie fresche alla Tavassi?

