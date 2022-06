Isola dei famosi, Guendalina Tavassi e la maledizione del reality: cosa svela l’ex naufraga dopo giorni dal ritiro

Dopo l'addio all'Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi racconta la sua 'maledizione' nei reality show: ecco cosa le accade sempre

Il ritiro di Guendalina Tavassi dall’Isola dei Famosi è stato un duro colpo sia per lei che per i suoi numerosissimi fan: ospitata da Rosalinda Cannavò a Casa Chi, l’ex naufraga fa però riferimento a quella che sembra essere una vera e propria ‘maledizione‘ dei reality show ai quali partecipa. Ma di cosa si tratterà mai?

Isola dei Famosi: la maledizione di Guendalina Tavassi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospite di Casa Chi, Guendalina Tavassi ha risposto ad una domanda di Rosalinda Cannavò, che le ha chiesto sinceramente e senza peli sulla lingua: “Secondo te, se non ci fosse stato un prolungamento, tu avresti vinto l’Isola dei Famosi?”

“Allora. Io non lo so – ha risposto la Tavassi – Ce n’è di gente pazza che avrebbe potuto votarmi per farmi vincere. Io però, in tutti i reality, ho purtroppo la maledizione di arrivare sempre alla semifinale. Quindi per una volta che avrei potuto entrare nella finale… niente”.

“Isola? Non credevo di durare più di un giorno”

Poi, però, Guendalina Tavassi ha spiegato meglio questa sua ‘maledizione’, parlando anche del fatto che L’Isola dei Famosi è stato un reality diverso dagli altri: “Non lo so ma già essere arrivata lì è stata la mia vittoria visto che non ero mai arrivata alla finale di un reality. Io ormai i reality li ho fatti tutti. E soprattutto poi all’Isola dei Famosi, dove non pensavo di durare più di un giorno. Io l’avevo già fatta nel 2011 e mi ero promessa di non partecipare mai più a questo programma”.

“Me lo ricordavo come un’esperienza terribile – ha concluso – Ho sentito però anche gente che dice che sia stato il programma della vita, quello che porteranno sempre nel cuore. Però posso assicurare a tutti che morire di fame, non dormire, combattere con delle bestie geneticamente modificate, non lavarsi, non avere un bagno e non avere nulla… se dici una cosa del genere hai dei problemi”.

