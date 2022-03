Isola dei famosi, Guendalina Tavassi e le frecciatine per il ritardo della sua partecipazione al reality: cosa ha pubblicato

Guendalina Tavassi non è ancora sbarcata sulle spiagge hondureñe de L'Isola dei Famosi: comincia a mostrare segni di insofferenza sui social?

Sin dalla prima puntata de L’Isola dei Famosi ci si aspettava di vedere entrare in gioco Guendalina Tavassi, in coppia con suo fratello Edoardo. Nei primi tre appuntamenti serali con il reality show condotto da Ilary Blasi, tuttavia, l’ex gieffina non è ancora sbarcata sulle spiagge hondureñe. Se i fan sono in trepidante attesa, lei sembra cominciare a mostrare qualche segno di insofferenza sui social…

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, Alvin mostra la casa in cui vive in Honduras: ‘la dura vita dell’inviato’

Guendalina Tavassi non è ancora entrata in gioco a L’Isola dei Famosi in un’attesa che si sta rivelando snervante. Sui social, comincia a rendere noto il suo stato d’animo. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Guendalina Tavassi ancora non va a L’Isola dei Famosi: segni di insofferenza sui social?

Andiamo con ordine. La fanbase di Guendalina Tavassi è mobilitata sin dai giorni precedenti al 21 marzo, data d’inizio de L’Isola dei Famosi. Finora, su Canale 5, sono andate in onda tre puntate. In nessuna di esse, tuttavia, la Tavassi ha fatto il suo ingresso nel reality (e con lei suo fratello Edoardo). Le ultime notizie rivelano che si trova in albergo, in attesa di sbarcare sull’Isola.

Guenda, infatti, ha ricondiviso nelle sue Instagram Stories alcuni post e messaggi dei suoi fan, che ne mettono ben in risalto lo stato d’animo. A partire da un post nel quale si vedono lei e suo fratello Edoardo invecchiati con un programma di fotoritocco e il commento “aspettando l’Isola“. Sul tema, ha anche ricondiviso il celebre meme di Pablo Escobar tristemente in attesa…

Non manca un po’ di ironia, come ad esempio in un post che mostra un uomo dalla schiena infiammata con tanto di commento: “La schiena di Guendalina Tavassi che sta già reggendo quest’isola senza essere ancora entrata“.

Chiude la lista l’immagine di Nicole Kidman sotto shock agli Oscar dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock con il commento “io completamente sotto shock se giovedì non fanno entrare Guendalina“.

Giovedì 31 marzo, a tutti gli effetti, dovrebbe essere la data fatidica dell’ingresso di Guendalina ed Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi. Succederà davvero?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset