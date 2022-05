Isola dei famosi, la battuta ‘pungente’ di Guendalina Tavassi su Ilary, Nicola e Vladimir: ‘chi ti dovrà pagare’

Guendalina Tavassi torna dal parrucchiere dopo l'Isola dei Famosi (e lancia una frecciatina a Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria)

Tornata a casa dopo l’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi si è concessa una giornata dal parrucchiere per ‘riparare’ i danni fatti dal fratello Edoardo, spinto da Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Ma che cosa avrà mai affermato sui social l’ormai ex naufraga?

Guendalina Tavassi torna dal parrucchiere (e lancia una frecciata a Ilary Blasi, Nicola e Vladimir)

Andiamo con ordine. Nelle sue Instagram Stories, Guendalina si è mostrata mentre era finalmente dal parrucchiere dopo tutto il periodo trascorso in Honduras. In un video-selfie, si è inquadrata e ha taggato l’hair stylist, dicendo: “Sono ancora qua, questo è lo scotto che dovrai pagare dopo il taglio di Edoardo. E soprattutto chi ti dovrà pagare non sarò io“.

Il suo riferimento è alla Blasi e agli opinionisti dell’Isola, tirati subito in ballo dalla Tavassi: “dovrai andare da Ilary, Nicola e Vladimir perché in diretta hanno detto che mi ripagavano le extension“.

A lavoro finito ha fatto rivedere i capelli dicendo: “Mo si comincia a ragionare“.

Cos’era successo ai capelli di Guendalina?

Ma vi ricordate cosa le era successo? Quando Edoardo ha dovuto tagliare i capelli alla sorella sull‘Isola per farle guadagnare un punto extra, lei cominciò ad urlare al solo vederlo con le forbici in mano… E non parliamo di quello che ha detto e fatto quando suo fratello ha cominciato davvero a tagliarle qualche ciocca di capelli.

In studio, Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria ridevano di fronte alla tragedia di Guendalina Tavassi. Vladimir disse anche: “Quest’anno va tanto il taglio asimmetrico“. Come sarà andata a finire? Sarà arrivato loro il conto del parrucchiere? E, soprattutto, lo avranno pagato davvero?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset