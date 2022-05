Isola dei famosi, ‘perchè mi vogliono dare fuoco?’, Guendalina reagisce così alle parole di Edoardo e Nicolas dopo la sua uscita

Sull'Isola dei Famosi Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis vogliono 'dare fuoco' a Guendalina Tavassi? Ecco la sua reazione

Guendalina Tavassi ha mostrato sui social cosa fa oggi, una volta tornata a casa dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi: il suo cuore è ancora in Honduras con i suoi ex compagni di reality show ma c’è qualcosa che non le va troppo giú (e che riguarda qualcosa a cui suo fratello Edoardo e Nicolas Vaporidis vorrebbero dare fuoco). Di cosa si tratterà mai?

Guendalina Tavassi è tornata a casa dopo L’Isola dei Famosi e si è mostrata mentre guarda il reality show comodamente dal suo letto, pur temendo che suo fratello Edoardo e Nicolas Vaporidis vogliano ‘darle fuoco’. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Guendalina è tornata a casa (e guarda L’Isola dei Famosi)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle sue Instagram Stories, Guendalina Tavassi si è mostrata mentre, dopo aver fatto una cena decisamente corposa, si è messa a letto a guardare la tv con una bella camomilla tra le mani. E ovviamente la sua scelta non poteva che ricadere sull’Isola dei Famosi.

“Sono sempre con i miei compañeros – ha spiegato ai suoi follower – Edo mi sta costruendo una bambola… gonfiabile ha detto!”

Edoardo Tavassi e Nicolas vogliono ‘dare fuoco’ a Guendalina Tavassi?

L’ex naufraga ha poi assistito a tutta la scena, nella quale Edoardo e Nicolas hanno cominciato a costruire una bambola di paglia che sostituisse l’incolmabile assenza di Guendalina, con tanto di costume e bandana… sebbene i due abbiano scherzato dicendo di volerle dare fuoco…

Ed è stato lì che Guendalina Tavassi è insorta contro il fratello e contro Vaporidis, tanto da aver così commentato: “Perché mi vuole dare fuoco? Oddio è bellissima!!! Edo, Nicolas! Str…i!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset