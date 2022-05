Isola dei famosi, Guendalina Tavassi e quel dettaglio in testa: ha fatto la tinta? Svelato il mistero

Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi è tornata in gioco dopo essere stata in infermeria ma i fan notano qualcosa di strano nei suoi capelli

Guendalina Tavassi è tornata in gioco all’Isola dei Famosi dopo aver trascorso un po’ di tempo in infermeria ma subito i telespettatori hanno notato un dettaglio sui suoi capelli. È possibile che la sorella di Edoardo abbia fatto la tinta durante la sua assenza? Sui social scoppia il caso per risolvere questo strano mistero.

Dopo il suo ritorno dall’infermeria, Guendalina Tavassi finisce subito al centro dell’attenzione dei telespettatori dell’Isola dei Famosi per via dei suoi capelli. La naufraga ha fatto la tintura? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi ha fatto la tinta ai capelli?

Andiamo con ordine. Dopo il ritorno di Guendalina Tavassi dall’infermeria, molti fan e telespettatori del reality show condotto da Ilary Blasi hanno cominciato a notare qualcosa di strano sui suoi capelli. Sui social, in molti hanno cominciato a parlare della possibilità che la naufraga abbia fatto la tinta durante la sua assenza temporanea per motivi di salute.

C’è chi ci ha scherzato su, dicendo che oltre ad essere rimasta in medicheria per giorni è riuscita a trovare il tempo per farsi inspiegabilmente una tinta ai capelli. Qualcuno era addirittura pronto a giurare che lo abbia fatto ma, mentre sui social si rincorrevano le speculazioni, è intervenuta la stessa concorrente in collegamento con lo studio.

Ad Ilary Blasi, Guendalina Tavassi ha infatti confessato di aver fatto qualcosa (di sbagliato) ai suoi capelli: “La cosa più brutta è che l’altro giorno ho utilizzato anche il rimasuglio della tinta di Carmen dal piatto e ora sono rossa con questo taglio da barboncino… o come un cammello… non lo so“.

Praticamente un tentativo un po’ casalingo di farsi una tintura… i fan ci avevano sicuramente visto lungo!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset