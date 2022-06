Isola dei famosi, Guendalina e Alessandro dopo la puntata: ‘Stiamo andando con una che non conosciamo’. Cosa è successo dopo la diretta

Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni fanno impazzire tutti dopo l'Isola dei Famosi: cos'hanno combinato durante e dopo la puntata

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi (ma anche dopo), Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni ne hanno combinate di tutti i colori, facendo impazzire i fan e anche la povera Carmen Di Pietro. Ma cosa avranno mai organizzato?

Lo scherzo di Alessandro ‘ubriaco’ a Carmen Di Pietro

Andiamo con ordine. Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni ha mostrato alla mamma Carmen, ancora in Honduras, alcuni video realizzati insieme a Guendalina Tavassi e ad alcune ragazze nei quali lo si vede bere a dismisura, ubriacarsi e provarci con alcune ragazze.

“Mamma, come ben sai sui social non posso mettere tutto quello che faccio – ha detto lui – e quello che hai visto è solo il 30-40% della realtà. Molte cose sono state censurate. La sera ogni tanto c’è Guendalina che mi chiama, è una bella compagnia, mi ha presentato un sacco di amiche. Il giorno studio, la sera esco. Mi sto frequentando con molte ragazze, non sono fidanzato, ma esco e mi diverto”.

La reazione di Carmen Di Pietro è stata clamorosa: “Non lo riconosco! Non è il mio Alessandro quello! È tutta colpa di Guendalina, quella disgraziata. Non hai l’approvazione della mamma, eri uscito per un’altra situazione. Io l’avrei tenuto qui legato, non l’avrei fatto uscire. Esce una sera, poi prende il vizio ed esce sempre. Ho le caldane, ma è uno scherzo? Sono tutta agitata!”.

Guendalina Tavassi e Alessandro dopo la puntata dell’Isola dei Famosi

Un gesto folle, però, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni l’hanno fatto dopo la puntata dell’Isola dei Famosi insieme al manager Alessandro Lo Cascio.

In una storia intitolata “Io che scrocco passaggi alle fans“, si vede Guendalina insieme ai due uomini mentre dice: “Noi abbiamo scroccato il passaggio dalla nostra fan numero uno che ci porta a casa“.

“Con chi stiamo andando?”, ha chiesto poi. “Con una che non conosciamo!”, ha risposto lo Cascio.

E Guendalina ha concluso: “Non si accettano passaggi dagli sconosciuti. Siamo pronti! Un applauso per Laura che ci porta a casa!”

Come l’avrà presa Carmen Di Pietro, che aveva chiesto ad Alessandro di “fare il bravo”?

