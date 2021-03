Fantaisola: come funziona il gioco dedicato all’Isola dei Famosi

Tra le novità di questa edizione dell'Isola dei famosi c'è il gioco Fantaisola dedicato agli spettatori del programma

C’è grande attesa per questa nuova edizione de L’isola dei famosi, che vedrà tante new entry a partire dalla conduttrice Ilary Blasi che per la prima volta avrà a che fare con i naufraghi. In Honduras per lei ci sarà Massimiliano Rosolino, anche lui alla new entry del programma.

Ma in queste ore a tenere banco sui social è ‘Fantaisola’, il gioco dedicato all’Isola dei Famosi. Non è ben chiaro come funziona questo gioco in articolare modo come si possano vincere o perdere i ‘cocchi’ conquistati.

io sto andando un po' a caso, cerca su google fantaisola poi ti registri e scegli le persone che secondo te sono meno "comodini". Hai 10 cocchi a disposizione. Io l'ho fatto principalmente per scegliere tommy e awed perchè gli altri non ne conosco manco uno — chiaryz💜 (@chiaryzinit1) March 14, 2021

Ma qualche anima pia che mi spiega cos’è sta fantaisola e come funziona? Anche in dm se volete



Mi sento molto boomer pic.twitter.com/YQ0FczKJKT — sofi🦦 (@blublu39) March 14, 2021

C’è solo una certezza per il momento: alle 21.45 di lunedì 15 marzo scadrà il tempo per fare la propria ‘squadra’. Registrandosi sul sito fantaisola.club è possibile scegliere 7 naufraghi (tra i concorrenti di questa edizione) da far salire sul vostro elicottero. Loro saranno la vostra squadra. Per scoprire di più non resta che attendere l’inizio della trasmissione.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset