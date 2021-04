Isoardi vs Zorzi: Stefania Orlando tira una frecciatina a Elisa per difendere il suo Tommaso

All'Isola dei Famosi va in onda botta e risposta velenoso tra Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi. Interviene anche Stefania Orlando

All’Isola dei Famosi va in scena un frizzante botta e risposta tra Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco e l’opinionista del reality di Canale 5 hanno avuto uno scambio di vedute non proprio pacifico, tanto che su Twitter è intervenuta addirittura Stefania Orlando. Ma cosa si saranno mai detti?

Foto: Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Isola dei Famosi: il botta e risposta tra Elisa Isoardi e Tommaso Zorzi

Andiamo con ordine. A Tommaso Zorzi non è andato giù il fatto che durante le clip dell’Isola Elisa Isoardi abbia lanciato numerose frecciatine a Gilles Rocca, per poi arrivare alla palapa in maniera del tutto pacifica, come se non fosse accaduto nulla…

“È veramente noioso dallo studio vedere delle clip in cui siete tutti carichi a pallettoni e poi spegnere queste dinamiche in palapa – ha dichiarato l’opinionista – È una roba da latte alle ginocchia! Vi prego! Fatelo per rispetto nei confronti del pubblico che ci sta guardando. Ci siamo rotti di questo buonismo. Basta!”

La Isoardi ha però replicato stizzita alle parole di Tommy: “Ma quale buonismo, Tommaso? Ma che dici, la stessa cosa facevi tu al GF Vip”.

La risposta di Zorzi è però stata decisiva: “No amore, tant’è che l’ho vinto! Sennò non lo avrei vinto”.

Stefania Orlando interviene tra Tommy e la Isoardi

Ma il litigio tra Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi è stato notato anche da Stefania Orlando, best friend di Tommy nella casa del GF Vip (e ora anche fuori).

La conduttrice televisiva, infatti, si è lasciata sfuggire un tweet sulla vicenda, chiaramente dalla parte di Tommaso: “Evidentemente la Isoardi ha visto un altro GF Vip”.

