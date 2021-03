Elettra Lamborghini continua la sua quarantena dopo essere risultata positiva al Covid: nelle stories l’appello alla ASL e dettagli sulla cura e i chili persi

Elettra Lamborghini sta combattendo la sua battaglia contro il covid a suon di stories su Instagram per alleviare la solitudine forzata e la rinuncia agli impegni di lavoro: almeno per la prima puntata de L’Isola dei Famosi, infatti, al suo posto accanto a Iva Zanicchi abbiamo visto Tommaso Zorzi.

Elettra Lamborghini in quarantena: il racconto del covid su Instagram

La quarantena di Elettra Lamborghini si sta rivelando piuttosto pesante stando a quanto lei stessa ha rivelato durante uno dei tanti video che pubblica su Instagram: a causa delle medicine che sta prendendo, infatti, è molto stanca e va a letto prima delle 8 di sera, senza contare che è dimagrita parecchio.

Come ha mostrato sul social fotografico, infatti, il suo fisico scolpito è ancora più asciutto e i pantaloni che indossava le vanno piuttosto larghi. Il lato B è sempre presente, anche se l’influencer ha paura che possa perdere di tono. Purtroppo Elettra non sente né gli odori né i sapori dunque mangiare in questi giorni risulta poco interessante:

Elettra dimagrita a causa del covid: come si sta curando?

“Non mi viene neanche voglia di mangiare. Ho mangiato il salmone, mi sembra di non mangiare niente” ha infatti confessato qualche giorno fa a proposito del suo scarso appetito.

La Lamborghini tenta però di tirarsi su preparandosi concentrati di frutta e verdura per fare il pieno di vitamine, in attesa di essere chiamata dalla ASL per il tampone. Il problema, però, è che non ha ancora ricevuto alcuna chiamata e ciò è motivo di ulteriore stress: Elettra ha infatti lanciato un appello alla ASL a cui appartiene affinché possa effettuare il tampone e capire così se è guarita dal covid.

Foto: Kikapress