Elettra Lamborghini, ‘che sfiga’: la cantante triste dopo l’esito dell’ultimo referto COVID

Elettra Lamborghini aggiorna il mondo dei social sul suo stato di salute, dopo aver contratto il Coronavirus

Davvero un brutto periodo per Elettra Lamborghini. Dopo l’esito positivo del test Covid, la cantante bolognese aggiorna i social sulle sue condizioni di salute.

Elettra Lamborghini ha il Covid. Quali saranno le sue condizioni di salute?

Foto: Kikapress

LE CONDIZIONI DELLA CANTANTE

La show girl e cantante è amareggiata e sui social lo sottolinea: “Mamma mia che sfiga“, anche perché dopo un altro tampone la Lamborghini è risultata ancora positiva al Covid, nonostante al test rapido la sua positività non era emersa.

“Non ci sono buone notizie” – commenta Elettra – “Non ho nessun sintomo da giorni, continuo a prendere mille pastiglie per prevenzione” – sottolinea – “ho fatto pure un tampone rapido che è risultato negativo“, prima di scoprire che il molecolare avrebbe dato esito positivo.

GIORNI SENZA PACE PER ELETTRA

Non c’è pace per Elettra, visto che pochi giorni fa ha vissuto un altro momento triste, dovuto alla scomparsa del suo cane. “Non ho pace in questo periodo. Chiunque tu sia smettila di mandarmele dietro” – ha sottolineato in merito. Durante la puntata di giovedì scorso de L’Isola dei Famosi, ha salutato da casa i suoi colleghi del reality, augurandosi di poterli vedere molto presto. In realtà, però, sembra che Elettra dovrà ancora aspettare per ritornare in pubblico con Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi come opinionista per lo show reality targato Mediaset, così come era stato previsto prima della sua positività al Coronavirus.

Foto: Kikapress