Isola dei famosi, Edoardo Tavassi si mostra dopo il ritiro: quel dettaglio sul ginocchio non torna. Alcuni fan sono perplessi

Il ritiro di Edoardo Tavassi dall'Isola dei Famosi per il problema al ginocchio non convince tutti: ecco i dubbi dei fan sulle sue condizioni

Edoardo Tavassi si è mostrato sui social network dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi per via della botta al ginocchio presa durante il reality show, facendo però venire qualche dubbio ai suoi fan. Davvero il fratello di Guendalina era tanto grave da non poter più rimanere sulla spiaggia hondureña? Questo è quello che si stanno chiedendo in tanti…

Edoardo torna sui social dopo il ritiro dal reality show

Andiamo con ordine. Lasciata L’Isola dei Famosi per una botta al ginocchio rimediata durante una prova ricompensa, Edoardo Tavassi è tornato a mostrarsi sui social network, postando un breve video su Instagram.

“Oddio ragazzi – ha esordito Edoardo – è la prima volta che mi vedo dentro un telefono dopo tre mesi. Che barba c’ho? Sembro un Babbo Natale che non ci ha creduto abbastanza! Però voglio vedere la cosa fondamentale… come stiamo fisicamente. Già così fa strano“.

Edoardo si è poi messo davanti allo specchio, togliendosi la maglietta e dicendo: “Non ci posso credere… ragazzi! Sono magro! Spiagge di Roma, sto arrivando!”

I dubbi dei fan sul ginocchio di Edoardo Tavassi

Molti suoi fan, vedendo il video, hanno sollevato dei dubbi sul fatto che il ginocchio di Edoardo Tavassi sia così malandato come detto durante l’Isola, tanto che nei commenti sono comparsi alcuni messaggi che esprimono un certo scetticismo, come: “a me non sembra che abbia il ginocchio distrutto…” oppure “mi pare cammini perfettamente, ieri Alvin lo sosteneva e adesso si muove spigliato? Mah…”

“Beh per avere un ginocchio distrutto direi che sta da dio – ha commentato un’altra persona – ma allora non poteva rimanere l’ultima settimana?” E c’è chi osserva: “ma si muove bene senza accusare dolore al piede“.

Anche Deianira Marzano, sui suoi profili social, ha commentato con uno “Scusate… ma sono io che lo vedo camminare meglio di me?”

