Isola dei famosi, Diana del Bufalo commenta il suo ex Edoardo Tavassi: cosa ha scritto sui social

Diana Del Bufalo posta una Instagram Stories non appena vede il suo ex Edoardo Tavassi comparire all'Isola dei Famosi: ecco cosa ha scritto

L’atteso ingresso a L’Isola dei Famosi di Guendalina ed Edoardo Tavassi ha portato con sé anche alcuni strascichi dovuti ad una famosa ex fidanzata dell’influencer e opinionista tv: Diana Del Bufalo. Ma cosa avrà mai detto l’attrice quando lo ha visto comparire in tv nel reality show condotto da Ilary Blasi?

Diana Del Bufalo commenta l’apparizione del suo ex Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi: ecco cosa ha fatto sui social non appena lo ha visto in televisione. Photo Credits: Kikapress

Diana Del Bufalo: la reazione dopo lo sbarco di Edoardo Tavassi sull’Isola

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella quarta puntata de L’Isola dei Famosi, andata in onda giovedì 31 marzo, abbiamo finalmente visto Guendalina ed Edoardo Tavassi sbarcare sulla spiaggia hondureña. Fin qui nulla di particolarmente esaltante se non fosse per l’odissea che ha preceduto questo loro ingresso e per la reazione social di Diana Del Bufalo, ex fidanzata proprio di Edoardo Tavassi.

Tra loro non è durata tantissimo, in realtà. Edoardo e Diana sono stati insieme da marzo ad ottobre 2020 ma, a quanto pare, sono rimasti in ottimi rapporti e la loro rottura sarebbe arrivata senza un particolare trauma né alcun risentimento.

Appena ha visto Tavassi comparire in tv a L’Isola dei Famosi, infatti, la Del Bufalo ha pubblicato una Instagram Stories con tanto di messaggio per lui: “Dajeeee Edooo!!!” Insomma, un vero e proprio grido di incoraggiamento.

“Per me è stato un angelo custode – aveva scritto di lui su Instagram qualche tempo fa – senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia… è qualcosa che sta su, non so perché proprio su, ma la sento in alto. Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI… Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me ed io per lui”.