È il compleanno di Tommaso Zorzi e negli studi dell'Isola dei Famosi si festeggia con gioia: qualcuno però non si è unito agli auguri

Venerdì 2 aprile Tommaso Zorzi compie 26 anni: alla mezzanotte, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha quindi festeggiato il suo compleanno negli studi del reality show di Canale 5, anche se non tutto è filato liscio. Qualcuno, infatti, non ha fatto gli auguri all’influencer… Di chi si tratterà mai?

LEGGI ANCHE – Isola dei famosi, Fariba fa gli auguri a Giulia Salemi: quel dettaglio notato su Ilary e Tommaso

Il 2 aprile è il compleanno di Tommaso Zorzi, che ha festeggiato i suoi 26 anni nello studio dell’Isola dei Famosi. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Tommaso Zorzi festeggia il compleanno all’Isola dei Famosi

Andiamo con ordine. Allo scoccare della mezzanotte, l’intero studio dell’Isola dei Famosi si è fermato per festeggiare il compleanno di Tommaso Zorzi, come documentato ampiamente nelle Instagram stories dello stesso opinionista.

Nei video si vedono chiaramente Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Gabriele Parpiglia che si avvicinano a Tommy per fargli gli auguri, tutti estremamente felici di questo suo giorno speciale.

Ad un certo punto, addirittura, Tommaso si è anche improvvisato direttore d’orchestra, quando l’intero studio gli ha cantato la classica canzoncina di buon compleanno.

Perché Roger Garth non ha fatto gli auguri a Tommaso?

Fin qui sembrerebbe che quella per il compleanno di Tommaso Zorzi sia stata una grandissima festa che ha coinvolto tutto il cast degli studi dell’Isola, se non fosse per un piccolo dettaglio: c’è qualcuno che non ha fatto gli auguri a Tommaso.

Stiamo parlando di Roger Garth che, come si vede dalle storie dello stesso Tommy, non solo non si è alzato per fargli gli auguri ma non ha nemmeno cantato insieme agli altri…

Il motivo, secondo molti, risiede nel fatto che Roger Garth – presente in studio in qualità di sostenitore ma che interviene spesso nelle discussioni con la conduttrice – non abbia con Tommaso rapporti particolarmente idilliaci.

Anzi, stando alle dichiarazioni più maliziose, l’interventismo di Roger nelle puntate serali dell’Isola mirerebbe proprio a mettere in ombra Zorzi, magari per tentare di soffiargli la poltrona di opinionista…

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset