Isola dei famosi, lite tra Clemente Russo e Vaporidis: i fan notano quel dettaglio su Laura

Isola dei Famosi: Laura Maddaloni accusa Nicolas Vaporidis di essere violento nei suoi confronti ma i telespettatori hanno notato qualcosa

La lite tra Clemente Russo, Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi sta diventando qualcosa di davvero grosso. Tra animi un po’ troppo riscaldati e toni sempre più alti, si parla addirittura di minacce. Ma cosa sarà successo? E, soprattutto, cosa hanno notato i telespettatori sui coniugi e l’attore?

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, succede di tutto in diretta: le gaffe e i momenti pungenti che non tutti hanno notato

A L’Isola dei Famosi, la Maddaloni e Clemente Russo lanciano accuse contro Nicolas Vaporidis. Ma i telespettatori notano qualcosa… Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Isola: la minaccia di Clemente Russo a Nicolas

Andiamo con ordine. Durante la puntata si è parlato di una presunta minaccia di Clemente Russo a Vaporidis, tant’è che Guendalina Tavassi ha confermato: “Bisogna andare piano con le minacce! La minaccia grave l’abbiamo sentita è stata registrata. Sì l’hanno sentita tutti”.

La verità è che Laura e Clemente e Nicolas Vaporidis si stanno attaccando a vicenda. L’ex pugile si è infatti rivolto all’attore dicendogli “Dopo ti faccio un c..o così”… parole che dette da un campione olimpico suonano decisamente minacciose.

Laura Maddaloni accusa Vaporidis ma i fan notano qualcosa

Se da un lato però Ilary Blasi ha lasciato correre, dall’altro a riaccendere la polemica ci ha pensato Laura Maddaloni che, per difendere il marito, ha accusato Nicolas Vaporidis di averle messo le mani addosso durante la prova della pelota honduregna.

Si tratterebbe di un gesto estremamente grave da parte dell’attore, se non fosse che molti fan hanno notato che, durante la prova in questione, più che Vaporidis, erano la Maddaloni e Clemente a cercare lo scontro con Nicolas, strattonandolo e trattenendolo. Sarà stato un gesto fatto per poi attaccarlo in palapa? Quale sarà la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset