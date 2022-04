Isola dei famosi, Clemente Russo rischia provvedimento della produzione? L’episodio sul cibo e la reazione esagerata

All'Isola dei famosi saranno presi provvedimenti contro Clemente Russo? Dopo la lite con la Tavassi spunta la richiesta dei telespettatori

A L’Isola dei Famosi va in scena l’ennesima lite tra i concorrenti in gioco sulla divisione del cibo trovato in giro per la spiaggia honduregna. Stavolta, i protagonisti sono stati i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, ma anche Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni, con tanto di intervento di Nicolas Vaporidis… Ad avere la peggio potrebbe essere il pugile, dato che c’è già chi invoca provvedimenti contro di lui. Per quale motivo potrebbe succedere? Andiamo a scoprirlo insieme!

Isola dei Famosi: la lite dopo la decisione di Guendalina Tavassi

Andiamo con ordine. All’Isola è scoppiata l’ennesima lite sul cibo poiché Guendalina Tavassi non ha voluto condividere due cocchi che ha trovato. Ne è nata un’accesa discussione tra la sorella di Edoardo, Clemente Russo e Laura Maddaloni…

“Io metà oggi ve l’ho dato, se ho una cosa e voglio offrirla la offro, se me la voglio mangiare sarò libera di mangiarla. Preferisco offrirla alle sei persone che sono di là”, ha detto Guenda.

“Ma veramente ci stiamo facendo manovrare da questi due?”, ha risposto Clemente, esasperato nei confronti della Tavassi, che ha replicato con particolare foga: “Ma manovrare da chi? Questi due chi? Dici sempre ‘questi’, ‘questa gente‘!”

Provvedimenti nei confronti di Clemente Russo? Cosa potrebbe accadere

La sfuriata di Clemente Russo è tuttavia continuata nei confronti di Nicolas Vaporidis, membro della squadra di Guendalina Tavassi che stava cercando di mettere pace. L’ex pugile ha cominciato a urlargli contro di non fare da paciere ma di prendere una posizione, tanto da ottenere la sua risposta piccata: “Oh, Clemente ma ti sei impazzito pure tu? Abbiamo deciso di dividerci il cibo, il cocco l’ha trovato lei, io non sono d’accordo, mo che c…o vuoi? Non posso obbligare le persone“.

È stato a quel punto che alcuni telespettatori hanno notato che Clemente Russo avrebbe messo una mano sulla faccia dell’attore, tant’è che c’è addirittura chi parla di una botta in faccia… La verità è che non ci sono video chiari su questo argomento e, da quello che si vede, l’ex pugile sembra toccare il viso di Vaporidis in maniera del tutto incidentale, in quella che sembra più una carezza che una botta in faccia.

Ad ogni modo, sono in tanti sui social a chiedere che la produzione prenda provvedimenti nei confronti del marito di Laura Maddaloni, se non per il presunto colpo a Vaporidis, almeno per l’atteggiamento mostrato durante la discussione. Succederà qualcosa? O l’Isola proseguirà come se niente fosse?

