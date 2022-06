Isola dei famosi, Carmen di Pietro rischia punizione? Cosa è successo dietro le telecamere: violato il regolamento

Carmen Di Pietro e altre due naufraghe rischiano una punizione all'Isola dei Famosi: ecco che cosa hanno fatto di nascosto

Spuntano un po’ di polemiche all’Isola dei Famosi per un gesto messo in atto da Carmen Di Pietro (ma anche da Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis), tant’è che non sono pochi i telespettatori che chiedono una punizione per loro. Ma cosa avranno mai combinato le tre naufraghe?

Isola dei Famosi: punizione in vista per Carmen Di Pietro e altre due naufraghe?

Andiamo con ordine. I naufraghi del reality show, durante la puntata di lunedì scorso, si sono divisi in due squadre: maschi contro femmine. Ogni squadra doveva indovinare i membri dell’altra toccandone le parti del corpo da bendati ma a vincere sono stati gli uomini.

Fin qui nulla di strano se non fosse che la ricompensa (del cibo) è stata mangiata anche da chi non ne aveva diritto e, in particolare, da Estefania Bernal, Marialaura De Vitis e soprattutto Carmen Di Pietro (capitana della squadra femminile).

L’annuncio di Alvin: saranno presi provvedimenti

Un gesto, questo, che potrebbe portare ad una qualche punizione per Carmen Di Pietro e compagne. A rivelarlo – anche se molti telespettatori si erano già accorti della faccenda – è stato Alvin durante il daytime del 31 maggio.

“Dopo la prova ricompensa di ieri sera – ha riferito l’inviato in Honduras – Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis hanno mangiato di nascosto parte della ricompensa, trasgredendo così il regolamento del programma”.

Cosa accadrà adesso alle tre naufraghe? Saranno espulse dal reality show? Oppure dovranno scontare qualche amara penalità?

