Carmen Di Pietro e il letto: lo strano modo di dormire dopo l’Isola dei Famosi 

Carmen Di Pietro spiega il ritorno alla normalità dopo l'Isola e le difficoltà incontrate

L’Isola dei famosi 6 è giunta ormai al termine con la vittoria di Nicolas Vaporidis ma tra i grandi protagonisti di questa edizione c’è stata sicuramente anche Carmen Di Pietro, alla sua seconda esperienza nel relality.

Tornata a casa, Carmen si è rimessa subito al lavoro e ha rilasciato un’intervista a FanPage in cui ha parlato del suo ritorno alla normalità (tutt’altro che semplice), e dell’esperienza del reality vissuta insieme a suo figlio Alessandro Iannoni.

Carmen Di Pietro e il ritorno alla normalità dopo l’Isola

Tra gli scogli più grandi da superare verso il ritorno alle abitudini di sempre, Carmen ha spiegato di aver incontrato quello che riguarda il riposo e il sonno. D’altronde, dopo 99 giorni in Honduras a dormire per terra sotto le intemperie dell’isola, corpo e mente si sono abituati a nuove routine, e tornare alla vita di sempre non è sempre facile.

L’ex naufraga ha infatti spiegato: “Ho ancora il jet lag dell’Honduras. Ieri notte ho dormito per terra, con il tappetino da palestra, perché sul letto non riesco più a dormire. Devo abituarmi piano piano”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset