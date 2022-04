Isola dei famosi, Belen Rodriguez scomparsa dai social: nessuna stories e post di 5 giorni fa. Cosa è successo?

Belen Rodriguez non posta nulla sui social da giorni: si starà preparando a sbarcare all'Isola dei famosi per fare una sorpresa a Jeremias e Gustavo?

Belen Rodriguez è scomparsa misteriosamente dai social network: la showgirl argentina e conduttrice de Le Iene non si vede da quasi una settimana, tant’è che non ha nemmeno postato niente a sostegno del fratello Jeremias e del padre Gustavo, impegnati all’Isola dei Famosi. Cosa le sarà mai successo?

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, il segreto di Jeremias Rodriguez. Cecilia Rodriguez e alcuni dettagli sul fratello: c’entrano con il segreto?

Il mistero si avvolge intorno a Belen Rodriguez: la showgirl argentina non pubblica nulla sui social da ormai 5 giorni, tant’è che c’è chi vocifera che si stia preparando per sbarcare all’Isola dei Famosi con il padre Gustavo e il fratello Jeremias. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Belen Rodriguez scomparsa dai social: c’è la possibilità di vederla all’Isola dei Famosi?

Andiamo con ordine. Belen Rodriguez si sta prendendo una pausa inaspettatamente lunga dai social network. La showgirl argentina ha pubblicato l’ultima Instagram Stories ben 5 giorni fa, a casa di Stefano De Martino in occasione del compleanno di Santiago. E anche in quell’occasione, si è vista solo una breve, brevissima storia e nulla di più.

Ad alimentare il mistero si aggiunge che in questi giorni Belen non ha pubblicato alcun post né alcuna stories in sostegno dei due Rodriguez impegnati all’Isola dei Famosi, ovvero il padre Gustavo e il fratello Jeremias.

Proprio a riguardo, qualcuno ha cominciato a sospettare che la conduttrice de Le Iene abbia deciso di sbarcare in Honduras per fare una sorpresa ai suoi congiunti e, pertanto, stia osservando un periodo di quarantena. Ma davvero Belen potrebbe sbarcare sull’Isola dei Famosi? Si tratta soltanto di un’ipotesi, ma il suo prolungato silenzio non fa che alimentarla. E, a dirla tutta, ci sono tantissimi fan che non aspettano altro.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset